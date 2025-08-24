ВСУ атаковали промышленное предприятие в Сызрани

Украинские беспилотники атаковали промышленное предприятие в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Telegram-канале .

«Уважаемые жители Самарской области! Сегодня вражеские БПЛА атаковали промышленное предприятие в Сызрани», — написал он.

В городе сработало оповещение населения об угрозе атаки. Предварительно, жертв и пострадавших нет. На территории Самарской области ввели режим «Ковер», небо над регионом временно закрыли.

Дроны ВСУ также атаковали Брянскую область. БПЛА повредил многоквартирный дом в Советском районе Брянска, на место прибыли экстренные службы. Никто не пострадал.