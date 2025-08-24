В порту Усть-Луга произошел пожар из-за падения обломков БПЛА
Утром 24 августа в порту Усть-Луга в Ленинградской области произошел пожар. Причиной стало падение обломков украинского БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.
«Над портом Усть-Луга уничтожено 10 БПЛА. Обломки беспилотника стали причиной возгорания на терминале НОВАТЭК», — написал он.
К ликвидации огня привлекли пожарных и спасателей МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.
ВСУ также атаковали промышленное предприятие в Самарской области. В регионе ввели план «Ковер», в Сызрани сработали сирены оповещения об угрозе удара. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.
