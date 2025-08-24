Дрон ВСУ повредил многоквартирный дом в Брянске

Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА атаковали Советский район Брянска. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«Пострадавших нет. По предварительной информации в многоквартирном доме повреждены фасад и остекление в нескольких квартирах», — написал он.

На место прибыли оперативные и экстренные службы. После окончания работ начнется оценка ущерба.

Минобороны ранее сообщило, что за шесть часов с 17:00 до 23:30 23 августа средства противовоздушной обороны сбили 57 украинских беспилотников. Дроны уничтожили в Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Тверской, Орловской и Тамбовской областях.