Над регионами России ночью уничтожили 126 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили и перехватили 126 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что 64 беспилотника сбили над территорией Волгоградской области, 38 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и еще один — над Курской.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что за прошедшую ночь три дома пострадали в регионе после сбросов взрывных веществ с беспилотников.
Днем ранее семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Внуково. Системы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве.
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