Над регионами России ночью уничтожили 126 украинских беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили и перехватили 126 украинских беспилотников над шестью регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 64 беспилотника сбили над территорией Волгоградской области, 38 — над Воронежской, 14 — над Белгородской, семь — над Брянской, два — над Ростовской и еще один — над Курской.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков отмечал, что за прошедшую ночь три дома пострадали в регионе после сбросов взрывных веществ с беспилотников.

Днем ранее семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Внуково. Системы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве.