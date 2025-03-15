Три дома пострадали в Белгородской области после атак ВСУ
Гладков: три дома пострадали в Белгородской области после сбросов с дронов ВСУ
Украинские боевики продолжают наносить удары по мирным домом в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, после падения падения беспилотного летательного аппарата и последующей детонации в городе Валуйки загорелась сухая трава. Прибывшие на место пожарные начали ликвидировать очаги возгорания.
«В селе Муром Шебекинского округа с БПЛА сбросили два взрывных устройства, в результате чего в одном частном доме повреждения получило остекление, во втором — пробита кровля», — написал Гладков.
Кроме того, в селе Тишанка Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с дрона пострадали частное домовладение и надворная постройка. Никто из местных жителей не пострадал, информация о последствиях уточняется.
Ранее Следком признал 70 человек потерпевшими при атаке БПЛА на Москву 11 марта.