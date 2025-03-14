Семь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Внуково

Росавиация: семь самолетов, летевших во Внуково, ушли на запасные аэродромы

Семь выполнявших рейсы в аэропорт Внуково самолетов ушли на запасные аэродромы в период действия ограничений. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Для обеспечения безопасности полетов ограничения утром в пятницу вводили в аэропортах Калуга (Грабцево) и Внуково. Их сняли в 07:27 по московскому времени.

«В период действия ограничений семь самолетов, выполнявших рейсы во Внуково, ушли на запасные аэродромы», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что авиадиспетчеры, службы аэропортов и экипажи воздушных судов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром в пятницу стало известно, что силы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что в регионе уничтожили три ударных дрона, информация о пострадавших не поступала.