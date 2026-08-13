Почти 200 БПЛА самолетного типа уничтожили над регионами России за день

Днем 13 августа российские силы ПВО засекли и обезвредили 193 беспилотника самолетного типа над 10 регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В течение дня, в период с 08:00 до 20:00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили военные.

Беспилотники обезвредили над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями, а также в Орловской, Тульской, Калужской областях, Башкирии, Крыму и Краснодарском крае. Силы ПВО поразили воздушные цели над Московским регионом, акваториями Черного и Азовского морей.

Минувшей ночью военные отразили атаку 362 беспилотников. Их обнаружили над Пензенской, Калужской, Рязанской областями, Татарстаном, Крымом и другими регионами.