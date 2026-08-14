Силы ПВО сбили 37 беспилотников над Ленинградской областью

Силы противовоздушной обороны ликвидировали 37 беспилотников над Ленинградской областью. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в мессенджере «Макс» .

«В Ленинградской области сбито 37 БПЛА противника», — написал он.

По словам главы региона, после атаки зафиксировали повреждение в районе порта Усть-Луга.

До этого Дрозденко объявил о введении режима беспилотной опасности и сообщил об уничтожении 15 дронов над Ленинградской областью.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что средства ПВО уничтожили почти 200 беспилотников самолетного типа над российскими регионами за день. БПЛА сбили над Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской и Белгородской областями, а также в Башкирии, Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, над Черным и Азовским морями.