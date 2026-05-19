Над Ленобластью сбили девять беспилотников за день

За день 19 мая над Ленинградской областью российские силы противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко .

«На данный момент силами ПВО сбито девять БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — заявил глава области.

Всего минувшей ночью над Россией средства ПВО уничтожили более 300 беспилотников Вооруженных сил Украины. Под атаку попали 19 регионов и одна акватория.

В небе над Москвой за утро сбили четыре БПЛА. Позже их число увеличилось до шести, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Накануне при атаке украинских БПЛА на рейсовый микроавтобус в Луганской Народной Республике погибла 17-летняя девочка. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Еще три пассажира получили ранения, их госпитализировали.