Над Ленобластью сбили девять беспилотников за день
За день 19 мая над Ленинградской областью российские силы противовоздушной обороны ликвидировали девять украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«На данный момент силами ПВО сбито девять БПЛА над территорией Ленинградской области. Боевая работа продолжается», — заявил глава области.
Всего минувшей ночью над Россией средства ПВО уничтожили более 300 беспилотников Вооруженных сил Украины. Под атаку попали 19 регионов и одна акватория.
В небе над Москвой за утро сбили четыре БПЛА. Позже их число увеличилось до шести, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Накануне при атаке украинских БПЛА на рейсовый микроавтобус в Луганской Народной Республике погибла 17-летняя девочка. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет. Еще три пассажира получили ранения, их госпитализировали.