Количество сбитых на подлете к Москве беспилотников увеличилось до четырех

Силы противовоздушной обороны ликвидировали еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале .

«Отражена атака еще одного БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого градоначальник сообщил о других четырех беспилотниках, летевших на Москву. В сумме средства ПВО уничтожили четыре дрона за ночь.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что в регионе при ударе ВСУ погибла мирная жительница. Украинские боевики атаковали частный дом в селе Марково Глушковского района. В огороде были мирные люди. В результате ЧП одна из женщин получила тяжелые ранения, ей было 68 лет.

Также после удара еще два человека пострадали — это пожилая семейная пара. Их передали врачам в тяжелом состоянии. У мужчины проникающее осколочное ранение головы, у женщины — проникающее ранение груди и живота.