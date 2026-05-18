Девочка-подросток погибла при ударе ВСУ по маршрутке в ЛНР

Пасечник: 17-летняя девочка погибла в результате удара ВСУ по автобусу в ЛНР

Украинский беспилотник ударил по рейсовому микроавтобусу в Луганской Народной Республике, погибла 17-летняя девушка, есть раненые. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник .

Он уточнил, что ВСУ атаковали маршрутку, выполнявшую рейс Лисичанск — Северодонецк.

«Вражеский БПЛА ударил прицельно по гражданскому транспорту и мирным людям», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР подчеркнул, что ранения получили трое. Оперативно прибывшие на место медики доставили пострадавших в больницу.

«Семнадцатилетнюю девушку не удалось спасти. Через 10 дней ей должно было исполниться 18 лет», — написал Пасечник.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшей, а раненым пожелал скорейшего выздоровления. Смерть невинных детей, обратил внимание глава республики, не должна остаться безнаказанной.

В начале мая при атаке ВСУ на Луганск погибла женщина. Украинский беспилотник нанес удар по дому в Артемовском районе города, где она жила.