Средства ПВО за ночь сбили 315 беспилотников ВСУ над Россией
За ночь силы противовоздушной обороны ликвидировали 315 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 315 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.
БПЛА сбили в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Орловской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областями. Также дроны ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.
Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о четырех уничтоженных беспилотниках, летевших на столицу. Он отметил, что на место падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.