Над Калужской областью сбили три беспилотника за ночь

Шапша: над Калужской областью и на окраине Калуги за ночь уничтожили три БПЛА

Силы ПВО в течение ночи уничтожили три беспилотника на окраине Калуги и над несколькими районами Калужской области. Об этом на платформе « Макс » сообщил глава региона Владислав Шапша.

Он уточнил, что БПЛА сбивали над территориями Хвастовичского и Перемышльского муниципальных округов. На местах работают экстренные службы и оперативные группы.

«По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал он.

Всего в течение минувшей ночи силы ПВО сбили над российскими регионами 73 украинских БПЛА, сообщало Минобороны.

В результате удара загорелся один нефтяной резервуар в Тверской области. Врио губернатора региона Виталий Королев отмечал, что МЧС локализовало возгорание, на месте ЧП развернули оперативный штаб. В результате атаки пострадавших нет, спасатели продолжают ликвидировать последствия.