Средства ПВО сбили за ночь 73 украинских беспилотника над регионами

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над регионами 73 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Беспилотники ликвидировали в период с 20:00 до 7:00 по московскому времени. Налеты отразили в Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областях, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В результате атаки загорелся один из нефтяных резервуаров предприятия под Тверью. Врио губернатора региона Виталий Королев подтвердил, что сотрудники МЧС локализовали пожар, на месте ЧП развернули штаб. В результате возгорания никто не пострадал, спасатели продолжают ликвидировать последствия.