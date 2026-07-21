Над Калужской областью сбили два украинских беспилотника
Губернатор: над Калужской областью сбили два украинских беспилотника
Утром 21 июля силы противовоздушной обороны уничтожили над Козельским и Сухиничским округами Калужской области два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.
Предварительно, разрушений нет, никто не пострадал. На местах падения обломков работают специалисты.
По сообщению пресс-службы Министерства обороны, за прошедшую ночь средства ПВО нейтрализовали над регионами России 209 вражеских БПЛА.
В результате налета в Милютинском районе Ростовской области вспыхнул лесной пожар. Во Владимире беспилотник попал в квартиру многоквартирного дома, начался пожар. Жильцов в помещении не было, пострадавших нет.