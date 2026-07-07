В результате минометного обстрела ВСУ в Херсонской области пострадали 2 человека

Два мирных жителя пострадали после террористических атак ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«В минувшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали два мирных жителя Херсонской области», — написал он.

По словам главы региона, в Казачьих Лагерях Алешкинского МО после минометного обстрела пострадали женщина 1966 года рождения и мужчина 1962-го. Им на месте оказали помощь.

Также в Великой Кардашинке, Аскании-Нова, Калиновке, Казачьих Лагерях, Костогрызове, Князе-Григорьевке, Кривом Роге, Новой Каховке, Лазурном, Новой Маячке, Райском, Новотроицке, Чернянке и Чаплинке зафиксировали повреждения инфраструктуры.

Великолепетихский, Алешкинский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Голопристанский, Каховский, Ивановский, Новотроицкий, Нижнесерогозский, Чаплинский и Скадовский округа остаются без электричества полностью или частично. Речь идет о 207 населенных пунктах.