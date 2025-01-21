Над Черным морем уничтожили три украинских беспилотника

В аэропортах Казани и Ульяновска вводили план «Ковер». По предварительным данным, эти меры руководство приняло на фоне угрозы атаки беспилотников. Авиагавани временно не выпускали и не принимали самолеты.
Утром при атаке беспилотника на двигавшийся по участку автодороги Ясные Зори — Черемошное в Белгородской области автомобиль пострадала супружеская пара. Мужчину и женщину доставили в больницу.
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