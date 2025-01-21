Над Черным морем уничтожили три украинских беспилотника

Системы ПВО утром во вторник уничтожили над акваторией Черного моря у побережья Крыма три украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата ВСУ в период с 10.45 до 11.00 по московскому времени.

Минувшей ночью над российскими регионами уничтожили 55 украинских БПЛА.

В аэропортах Казани и Ульяновска вводили план «Ковер». По предварительным данным, эти меры руководство приняло на фоне угрозы атаки беспилотников. Авиагавани временно не выпускали и не принимали самолеты.

Утром при атаке беспилотника на двигавшийся по участку автодороги Ясные Зори — Черемошное в Белгородской области автомобиль пострадала супружеская пара. Мужчину и женщину доставили в больницу.