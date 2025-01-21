Более полусотни дронов ВСУ сбили над регионами России за ночь

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны сбили 55 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
На Брянской областью уничтожили 22 беспилотника, над Ростовской — 12 и над Смоленской — 10.
«Шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре — над территорией Саратовской области и один — над территорией Курской области», — заявили в министерстве.
Вооруженные силы Украины атаковали Брянскую область реактивными дронами, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, все атаки удалось отразить. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
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