Семейная пара пострадала при атаке БПЛА на автомобиль под Белгородом

Украинский беспилотник атаковал движущийся автомобиль на участке автодороги Ясные Зори — Черемошное в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Ранены двое: мужчина в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями ног и его супруга, получившая осколочное ранение руки», — уточнил он.

Пострадавших попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Медики оказали им первую помощь. Пациенты будут продолжать лечение в больнице № 2 Белгорода, куда их транспортируют бригады СМП.

Местные власти уточняют информацию о последствиях атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ.

Глава Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил, что силы ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ в небе над территорией региона.