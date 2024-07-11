Начало конфликта на Украине связали с ошибкой Запада

Начало украинского конфликта связано с ошибкой Запада, заявил бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Его слова привело издание Welt .

В 2008 году Джордж Буш-младший предложил ускорить вступление Украины и Грузии в Североатлантический альянс. Франция и Германия выступили против этой идеи.

«Я думаю, если бы Украину приняли в НАТО, мы бы не пережили вторжение 2014 года», — подчеркнул Болтон.

Американский экономист Джеффри Сакс оценил итоги саммита НАТО и заявил, что итоговая декларация встречи показала нулевой интерес к миру на Украине. При этом документ ошибочно возлагает всю вину за конфликт на Россию.

В совместную декларацию также вошел пункт о «будущем Украины в альянсе». НАТО продолжит помогать стране на ее пути к евроатлантической интеграции.