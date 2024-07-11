В декларацию НАТО внесли пункт о более интегрированном статусе Украины

В совместную декларацию по результатам саммита Североатлантического альянса, который прошел в Вашингтоне, вышел пункт о «будущем Украины в альянсе». Декларацию опубликовали на сайте НАТО.

«Будущее Украины — в НАТО. Украина становится все более функционально и политически интегрированной с альянсом», — написали в документе.

В декларации отметили, что страны альянса продолжат помогать Украине на ее «необратимом пути к полной евроатлантической интеграции», что заключает в себе присоединение к блоку.

Кроме того, в документе отдельно подчеркнули, что главы МИД стран НАТО каждый год будут оценивать прогресс реализации реформ на Украине.

Также альянск в декларации направил Китаю «самое серьезное из возможных посланий», где призвали КНР прекратить сотрудничество с Россией. Блок попросил китайскую сторону не поддерживать РФ материально и политически, а также не передавать продукцию двойного назначения.