Ключевые вопросы, касающиеся Украины, будут обсуждаться исключительно между Россией и Соединенными Штатами. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung .

«Хотя некоторые европейские страны сейчас громко заявляют о своих позициях, решение о прекращении огня на территории Украины будет приниматься сверхдержавами — США и Россией. Ключевые вопросы будут обсуждаться на двусторонней основе», — отметило издание.

В публикации указано, что есть позиции, несоблюдение которых является неприемлемым для одной или другой стороны. Например, Россия не допустит размещения на своей территории военных сил западных стран, а также не одобрит вступление Украины в НАТО. Если Запад будет настаивать на этих условиях, переговоры могут оказаться безуспешными.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для России было бы вполне приемлемо, если бы Словакия стала площадкой для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом депутат Госдумы Алексей Чепа подчеркивал, что Россия будет обсуждать с Украиной мирное урегулирование конфликта только при соблюдении требований, которые ранее озвучил Путин.