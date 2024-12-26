Украину предупредили об условиях для начала переговоров

Россия начнет обсуждать с Украиной мирное урегулирование конфликта только на условиях, которые озвучил президент Владимир Путин. Об этом Lenta.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это условия, которые высказывал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, считаю, что это правильные требования», — рассказал он.

Парламентарий подчеркнул, что на основании этих условий Верховная Рада все еще является легитимным органом. Он добавил, что других законных представительств власти у Украины сейчас нет.

«В соответствии с этим мы можем, наверное, вести переговоры с ним, потому что больше не с кем», — подытожил Чепа.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что главным препятствием для начала переговоров по Украине является Зеленский. Он уточнил, что глава государства наживается на конфликте.