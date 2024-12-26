Для России вполне приемлемо, если Словакия станет площадкой для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с журналистами после завершения неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС.

По словам президента, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта, если понадобится.

«Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант», — прокомментировал идею Путин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия будет обсуждать с Украиной мирное урегулирование конфликта только при соблюдении требований, которые ранее озвучил Путин.