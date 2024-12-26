«Почему нет?» Путин — о возможности провести переговоры с Украиной в Словакии
Путин: Россия согласна, чтобы Словакия стала переговорной площадкой по Украине
Для России вполне приемлемо, если Словакия станет площадкой для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с журналистами после завершения неформального саммита глав стран СНГ и заседания ВЕЭС.
По словам президента, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта, если понадобится.
«Да мы и не против, если до этого дойдет. Почему нет? Словакия занимает нейтральную позицию, это приемлемый для нас вариант», — прокомментировал идею Путин.
Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что Россия будет обсуждать с Украиной мирное урегулирование конфликта только при соблюдении требований, которые ранее озвучил Путин.