Меркурис: ВСУ за сутки потеряли рекордное число солдат за все время конфликта

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли рекордное количество бойцов за все время конфликта. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале .

По его словам, речь идет о 2345 солдатах. Он заметил, что таких потерь у украинской армии не было даже в самый сложный период конфликта — летом прошлого года.

«Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — отметил Меркурис.

На саммите Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский сделал резонансное заявление. Он признал, что ВСУ больше не могут противостоять российской армии. Глава республики заметил, что у страны больше нет времени, так как армия имеет серьезные потери убитыми и ранеными на поле боя. Поэтому план решения конфликта нужно обсуждать в ближайшие месяцы, добавил он.

Американские эксперты рассказали Responsible Statecraft, что ВСУ не смогут вытеснить бойцов российской армии к границам 2014 года. По мнению специалистов, у Украины на это нет никаких шансов.