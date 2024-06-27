На Западе раскрыли информацию о колоссальных потерях ВСУ за сутки

Меркурис: ВСУ за сутки потеряли рекордное число солдат за все время конфликта

Фото: Pxhere

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли рекордное количество бойцов за все время конфликта. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

По его словам, речь идет о 2345 солдатах. Он заметил, что таких потерь у украинской армии не было даже в самый сложный период конфликта — летом прошлого года.

«Я уверен, что это рекордный показатель за весь период боевых действий», — отметил Меркурис.

На саммите Евросоюза президент Украины Владимир Зеленский сделал резонансное заявление. Он признал, что ВСУ больше не могут противостоять российской армии. Глава республики заметил, что у страны больше нет времени, так как армия имеет серьезные потери убитыми и ранеными на поле боя. Поэтому план решения конфликта нужно обсуждать в ближайшие месяцы, добавил он.

Американские эксперты рассказали Responsible Statecraft, что ВСУ не смогут вытеснить бойцов российской армии к границам 2014 года. По мнению специалистов, у Украины на это нет никаких шансов.

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