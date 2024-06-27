RS: Украина не вернется к границам, существовавшим до 2014 года

ВСУ не смогут вытеснить российских военных к границам, которые существовали до 2014 года. Таким мнением поделились американские эксперты с журналистами Responsible Statecraft .

В публикации отметили, что Запад больше двух лет дает надежду Украине на то, что она сможет вернуть территории, которые контролировала 10 лет назад, помогая не только деньгами, оружием, но и военными рекомендациями. Однако шансов на желаемый результат у Киева нет.

«Это нереальный исход, достижению которого фантазии не помогут», — написали авторы статьи.

Ранее российские бойцы разбомбили аэродромы для западного оружия на Украине. По ним ударили высокоточным оружием и комплексами «Кинжал».