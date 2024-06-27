Зеленский выступил против затягивания конфликта на Украине

Зеленский: Украина потеряла много солдат и не хочет затягивать конфликт

ВСУ больше не в состоянии противостоять Вооруженным силам России. Об этом на саммите Евросоюза заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, план урегулирования нужно обсудить в течение нескольких месяцев.

«У нас нет много времени, потому что у нас много раненых и убитых на поле боя <…>. Поэтому мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжался годами», — заявил политик.

Ранее политолог Константин Бондаренко выразил мнение, что для подготовки украинского общества к мирным переговорам Зеленский и его команда постараются максимально обострить конфликт с Россией. Этим он объяснил агрессивную мобилизацию, которую начали на Украине.