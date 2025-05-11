Макрона поставили на место после реакции на предложение Путина по Украине

Пушков: не Макрону решать, чего достаточно в предложении России по переговорам

Не французскому президенту Эммануэлю Макрону решать, чего достаточно в предложениях России о переговорах, а чего — нет. Об этом в Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

«Трамп положительно оценил инициативу России — в отличие от Макрона, который назвал ее „первым, но недостаточным шагом“, как будто решать ему, чего достаточно, а чего — нет», — написал политик.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что готов к прямым переговорам с Украиной, и предложил конкретные дату и место — 15 мая в Стамбуле. Глава Белого дома Дональд Трамп приветствовал это предложение и сказал, что этот день может стать великим для обеих стран. По его словам, российская сторона ожидает реакции Украины и ее западных партнеров.

Позднее Макрон также выступил с заявлением и отметил, что предложение Путина — «недостаточный шаг».