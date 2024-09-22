На Западе есть те, кто здраво оценивает предостережения российского президента Владимира Путина по поводу Североатлантического альянса и его участия в украинском конфликте. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«На Западе остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они самом деле значат», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что западные страны коллективно воюют с Россией и открыто говорят, что их цель — стратегически и тактически победить. В Кремле призвали серьезно относиться к этой позиции. При этом для России не существует альтернативы победе в спецоперации.

Ранее Песков заявил, что ВС России восстановят контроль над всей территорией Курской области. Представитель Кремля назвал ситуацию чрезвычайной.