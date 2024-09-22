Кремль исключил альтернативы победе в СВО

Песков: для России нет альтернативы победе в СВО

Для России нет альтернативы победе в специальной военной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1» .

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что страна борется с коллективным врагом, цель которого — стратегическое поражение России.

Это обязывает государство очень серьезно относиться к подобной позиции, выстраивать свои действия с учетом опасности и продолжать спецоперацию до достижения целей, а также выполнять поставленные задачи для одержания победы.

«Для России каких-то иных альтернатив в истории не было. Нет альтернативы нашей победе и сейчас», — подчеркнул Песков.

Вооруженные силы России активно наступают в зоне СВО. Украинская армия больше не в состоянии удерживать позиции по всей линии фронта, заявил ранее британский эксперт Александр Меркурис.