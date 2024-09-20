Кремль пообещал, что ВС России восстановят контроль над всей территорией Курской области

Контроль над территориями Курской области, на которые ВСУ совершили атаку 6 августа, будет восстановлен ВС России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Наши военные делают свою работу, они ее сделают. Контроль будет восстановлен, — как и каким образом, естественно, планы военных здесь не могут быть публичными», — сказал он.

Также представитель Кремля назвал чрезвычайной ситуацию в районах Курской области, которые сейчас находятся под контролем ВСУ. Песков добавил, что у руководства РФ нет сомнений в том, что военнослужащие восстановят полный контроль над приграничьем.

Ранее Песков заявил, что Кремль не получал обращений от жителей Суджи с просьбой открыть гуманитарный коридор.