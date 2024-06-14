На уровень ниже Афганистана. Соглашение США о гарантиях Украине назвали бесполезным

США и Украина подпишут соглашение о гарантиях безопасности, рассчитанное на 10 лет. Политолог, американист Дмитрий Дробницкий заявил 360.ru, что оно слишком общее, поэтому неспособно изменить обстановку на поле боя.

«На ситуацию-то это никак не повлияет. Из того, что известно широкой общественности, это обмен разведданными, сотрудничество в военно-технической сфере, помощь в развитии производства вооружений», — заявил он.

Конкретики по анонсированному соглашению, по словам специалиста, до сих пор не озвучили. Дробницкий обратил внимание на то, что в документе не предусмотрели заключения каких-либо контрактов или других практических шагов.

«Это общее соглашение, которое по уровню даже несколько ниже, чем-то, что было в свое время подписано с Афганистаном. Япония точно такое же соглашение подписала», — сказал политолог.

Дробницкий назвал соглашение о гарантиях безопасности стратегическим. По его мнению, этим документом на Западе решили заменить Украине членство в НАТО.

«Предполагается, что это станет некой заменой, во всяком случае, пиар-заменой того, чего Украина давно добивалась — пути вступления в НАТО. Считается, что этим соглашением на данный момент пока можно ограничиться», — объяснил специалист.

Белый дом объявил, что соглашение могут подписать на саммите G7 в Италии. Конгресс США не станет его ратифицировать, поэтому новый американский президент сможет отказаться от выполнения взятых Джо Байденом обязательств.