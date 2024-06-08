Япония возьмет обязательства по поддержке Украины

NHK: Япония заключит с Украиной соглашение о поддержке на срок в 10 лет

Фото: РИА «Новости»

Власти Японии подпишут с Украиной соглашение о поддержке в ряде областей на срок 10 лет. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации источника, глава японского правительства Фумио Кисида намерен провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите «Большой семерки» в Италии, где стороны заключат это соглашение.

В рамках договора Япония примет обязательства поставлять Украине помощь в сфере безопасности,  в том числе по передаче средства разведки и нелетального оборудования.

Также японская сторона будет помогать Украине в сфере восстановления инфраструктуры и развитию сельскохозяйственного сектора и улучшении гуманитарного положения женщин на Украине.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что Россия не планирует отказываться от возобновления переговоров с Японией о мирном договоре, но лишь после создания соответствующих условий.

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