Трамп сможет отменить соглашение США с Украиной

WP: Трамп как президент США может отменить соглашение о безопасности для Украины

На саммите G7 в Италии состоится подписание соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной. Однако его смогут отменить в случае победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, сообщила газета The Washington Post .

«Трамп или любой будущий президент может выйти из юридически обязательного исполнительного соглашения, поскольку оно не является договором и не будет ратифицировано конгрессом», — заявили источники издания.

Соглашение о безопасности рассчитано на 10 лет. Подписав его, действующий президент Джо Байден обяжет США в долгосрочной перспективе оказывать Украине широкий спектр военной помощи. Советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что подписание состоится на саммите G7.

Разработка соглашения началась в августе 2023 года и застопорилась из-за того, что конгресс не мог согласовать текущий пакет финансирования украинской армии. Это стало аргументом скептически настроенных республиканцев — по их мнению, нет смысла говорить о долгосрочных обязательствах перед Украиной, если Белому дому не удалось заручиться поддержкой в краткосрочной перспективе.

В прошлом Трамп критиковал оказание военной помощи в ущерб нуждам американцев. «Известия» сообщили, что он обещал остановить конфликт в кратчайшие сроки.