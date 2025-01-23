На Урале прокуратура проверит списание банком средств с карты участника СВО

Банк списал деньги с «зарплатной» карты участника спецоперации в счет долга по кредиту. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили о начале проверки.

Житель Туринского городского округа просрочил кредитные выплаты. Когда на его счет зачислили средства за участие в специальной военной операции на Украине, банк незамедлительно списал сумму долга в полном объеме.

Прокуратура оценит законность действий кредитного учреждения и при наличии оснований примет меры реагирования.

Депутат Госдумы Максим Иванов ранее сообщил, что к нему обратилась супруга бойца из Туринска и рассказала о списании. Чтобы вернуть деньги, мужчине предложили лично посетить отделение банка, однако он сейчас находится на фронте.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников спецоперации.