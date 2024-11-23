Долги по кредитам для участников СВО спишут

Путин подписал закон о списании до 10 миллионов рублей долгов для участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании задолженностей для участников СВО по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей, если контракт заключен не ранее 1 декабря 2024 года, а исполнительное производство вступило в силу до этого времени. Документ за подписью главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предполагает прекращение кредитных обязательств военнослужащих и мобилизованных, проходящих военную службу в ВС России, заключивших контракт на выполнение задач в зоне СВО ранее 1 декабря 2024 года.

Долговые обязательства перестанут действовать в том случае, если судебный акт о взыскании задолженности по ним вступил в законную силу до 1 декабря 2024 года. Еще одно условие — задолженность не должна превышать 10 миллионов рублей со дня подписания указанного контракта.

Исполнительное производство по долгам, если таковое было, тоже прекратят. Его также отменят, если военнослужащего-должника признают инвалидом первой группы или объявят умершим через суд.

Ранее боец СВО добился наказания звонивших ему на фронт коллекторов.