Банк списал с карты свердловского бойца все деньги, заработанные на СВО
Депутат Иванов: на Урале банк забрал деньги у участника СВО в счет долгов
Банк списал все деньги с зарплатной карты участника СВО в счет погашения кредитных долгов, несмотря на принятый федеральный закон. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале.
Он объяснил, что к нему обратилась жена военнослужащего из Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации. Житель Туринска подписал контракт с Минобороны в начале декабря 2024 года, и его долги по кредитам должны были списать в соответствии с новым законом.
Это происходит при трех условиях: если контракт заключили после 1 декабря 2024 года, если сумма долга и его жены не превышает 10 миллионов рублей, а также если суд до подписания документа вынес решение о взыскании просроченной задолженности.
«Однако, несмотря на то что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца», — добавил депутат.
Парламентарий отметил, что финансовая организация предложила военному явиться в банк лично. Иванов отправил запрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с требованием проверить обоснованность и законность действий банка.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для семей участников СВО. Согласно документу, военные и их супруги имеют право обратиться к кредиторам и потребовать у них отсрочку платежей.