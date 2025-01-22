Банк списал с карты свердловского бойца все деньги, заработанные на СВО

Банк списал все деньги с зарплатной карты участника СВО в счет погашения кредитных долгов, несмотря на принятый федеральный закон. Об этом заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале .

Он объяснил, что к нему обратилась жена военнослужащего из Свердловской области с просьбой разобраться в ситуации. Житель Туринска подписал контракт с Минобороны в начале декабря 2024 года, и его долги по кредитам должны были списать в соответствии с новым законом.

Это происходит при трех условиях: если контракт заключили после 1 декабря 2024 года, если сумма долга и его жены не превышает 10 миллионов рублей, а также если суд до подписания документа вынес решение о взыскании просроченной задолженности.

«Однако, несмотря на то что приставы прекратили производство, банк в конце декабря списал, со слов заявительницы, все средства, поступившие на зарплатную карту бойца», — добавил депутат.

Парламентарий отметил, что финансовая организация предложила военному явиться в банк лично. Иванов отправил запрос главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с требованием проверить обоснованность и законность действий банка.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для семей участников СВО. Согласно документу, военные и их супруги имеют право обратиться к кредиторам и потребовать у них отсрочку платежей.