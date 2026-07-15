Украинский конфликт может завершиться до окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа. Такое предположение глава Белого дома высказал в интервью телеканалу Fox News .

«Думаю, да», — заявил Трамп, отвечая на вопрос, закончится ли конфликт до января 2029 года.

Точная дата окончания президентского срока действующего главы США — 20 января 2029 года.

В июне министр иностранных дел России Сергей Лавров посоветовал не строить прогнозов о сроках завершения спецоперации. Он сослался на слова президента Владимира Путина, который отметил, что в условиях невыполнения Западом своих обязательств все решается на линии фронта.

Официальный представитель Кремля заявил, что при соблюдении одного условия СВО завершится за сутки. Для этого украинский лидер Владимир Зеленский должен дать приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов.