Западные политики сами спровоцируют войну в Европе. Она непременно произойдет. Об этом телеведущий Владимир Соловьев сообщил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche .

«Конечно, это неизбежно, потому что именно в это ваши правительства вложили значительные средства», — сказал он в ответ на вопрос о большой войне в Европе.

Соловьев напомнил, как в 2022 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон сорвали мирное соглашение с Украиной. Он предупредил, что поддержка киевского режима обернется против Европы в виде всплеска преступности с использованием отправленного ею же оружия.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский предупредил об угрозе эскалации в Европе. По его мнению, нарратив о российский угрозе может снизить порог провокаций.