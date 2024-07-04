На Украине заявили об обострении ситуации на Торецком направлении

Генштаб ВСУ: на Торецком направлении сложилась напряженная ситуация

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики столкнулись с напряженной ситуацией на Торецком направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«На Торецком направлении ситуация напряженная», — заявили в Генштабе.

Командование ВСУ добавило, что российские войска 17 раз пытались потеснить украинских боевиков близи населенных пунктов Делеевка, Торецк, Северный и Нью-Йорк.

До этого глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, назначенный Киевом, рассказал об объявлении принудительной эвакуации населения в Торецке в конце июня. В период с 22 по 24 июня город покинули около 500 из остававшихся там шести тысяч человек.

Ранее журналисты NYT рассказали, что военные ВС РФ начали использовать в зоне спецоперации мотоциклы и багги для перемещения по открытым пространствам, легко уклоняясь от дронов и мин на полях. Сейчас российская армия подвигается вперед к Торецку и Нью-Йорку.

До этого бойцы из группировки войск «Центр» поразили формирования бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Михайловка, Кирово, Волчье, Новгородское, Шевченко, Вишневое и Сокол, улучшив свое тактическое положение. Под контроль ВС РФ перешли Спорное и Новоалександровка в ДНР.

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