New York Times узнала о необычной тактике российских бойцов в зоне СВО

NYT: российские войска достигают успехов за счет использования мобильной техники

Фото: РИА «Новости»

Российские военные в зоне СВО стали использовать мотоциклы и багги для перемещения по открытым пространствам. Об этом сообщила New York Times.

Журналисты NYT обратили внимание, что у мотоциклистов хорошая обзорность и они могут легко уклоняться от дронов и мин на полях, что практически невозможно для тяжелой техники.

Однако у этой тактики есть и недостаток — они не защищены от осколков артиллерийских снарядов. Тем не менее, по данным издания, российские войска сейчас продвигаются вперед к Торецку и Нью-Йорку. После их освобождения они возьмутся за оставшиеся на подконтрольной Киеву территории ДНР крупные города — Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, добавили авторы материала.

Ранее газета «Московский комсомолец» писала, что Украина готовится сдать четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Красный Лиман.

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