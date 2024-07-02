Российские военные в зоне СВО стали использовать мотоциклы и багги для перемещения по открытым пространствам. Об этом сообщила New York Times .

Журналисты NYT обратили внимание, что у мотоциклистов хорошая обзорность и они могут легко уклоняться от дронов и мин на полях, что практически невозможно для тяжелой техники.

Однако у этой тактики есть и недостаток — они не защищены от осколков артиллерийских снарядов. Тем не менее, по данным издания, российские войска сейчас продвигаются вперед к Торецку и Нью-Йорку. После их освобождения они возьмутся за оставшиеся на подконтрольной Киеву территории ДНР крупные города — Константиновку, Дружковку, Славянск и Краматорск, добавили авторы материала.

Ранее газета «Московский комсомолец» писала, что Украина готовится сдать четыре населенных пункта в ДНР, в том числе Красный Лиман.