Российские войска продвинулись в трех населенных пунктах на Константиновском направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил Telegram-канал DeepState .

По данным украинского канала, российские подразделения активно продвигаются в Новоеленовке, Александрополе и Леонидовке. Других подробностей не приводилось.

Авторы Telegram-канала «Политика страны» утверждают, что российские солдаты уже взяли под свой контроль Новоеленовку. Сейчас бои проходят на участке трассы Покровск — Константиновка.

Российское Минобороны ранее сообщило об освобождении населенного пункта Липовое в Донецкой Народной Республике. За сутки противник потерял пять орудий артиллерии, три склада боеприпасов и более 230 военнослужащих.

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что армия России продвигается вперед на стыке ЛНР и ДНР.