Марочко заявил о продвижении ВС России на стыке ЛНР и ДНР

Армия России продвигается вперед на стыке ЛНР и ДНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА «Новости» .

«За истекшие сутки в ходе активных боевых действий нашим войскам удалось продвинуться в районах населенных пунктов Макеевка ЛНР, Катериновка и Новое в ДНР», — сказал он.

Также Марочко отметил, что российские военные добились успехов в продвижении в районе Торского и Ямполовки. ВСУ пытались вести маневренную оборону, но оставили ряд позиций, потому что пришлось несвоевременно восполнять потери.

Около недели назад российские войска освободили село Дорошовка в Харьковской области. До этого Марочко заявил о продолжении наступления ВС России в зоне СВО — военные выбили противника с позиций на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР. По словам эксперта, ВСУ пытаются стабилизировать положение, увеличив использование ударных дронов.