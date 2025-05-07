Российские военнослужащие освободили населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике. Об этом объявили в пресс-службе Минобороны.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Липовое в ДНР», — уточнили в министерстве.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки в зоне группировки войск «Запад» вражеская сторона потеряла пять орудий артиллерии, три склада боеприпасов и более 230 военнослужащих.

Российские бойцы нанесли поражения бригадам ВСУ в районе Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки в Харьковской области и Ямполя в ДНР.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил о том, что военнослужащие ВС России успешно продвигаются на стыке ДНР и ЛНР. Речь идет об укреплении позиций вблизи Макеевки, Катериновки и Нового.