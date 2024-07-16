На Украине заявили о напряженной ситуации на Покровском направлении

Генштаб ВСУ: на Покровском направлении сложилась напряженная ситуация

Фото: РИА «Новости»

Генеральный штаб ВСУ заявил, что на Покровском направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР сложилась напряженная ситуация для украинских боевиков. Об этом сообщили в Telegram-канале военного ведомства страны.

«Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском направлении, также враг активен на Харьковском, Кураховском и Торецком направлениях», — говорится в сообщении.

В первых числах июля украинский Генштаб сообщил об обострении ситуации на Торецком направлении, где российские военные 17 раз пытались потеснить боевиков ВСУ близ населенных пунктов Торецк, Делеевка, Нью-Йорк и Северный.

До этого стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проверит 59-ю мотопехотную бригаду из-за больших потерь.

Ранее замглавы главного военно-политического управления Генштаба, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что армия России наступает на всех направлениях в зоне спецоперации. Текущая ситуация на передовой такова, что СВО может завершиться уже в этом году.

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