Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский организует проверку в 59-й мотопехотной бригаде из-за больших потерь. Об этом сообщил генштаб украинских войск в Telegram-канале.

«Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности объединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Войсковой службы правопорядка», — заявили в пресс-службе.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в том, что он якобы согласен на прекращение огня и капитуляцию.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер сообщил о «катастрофической ситуации», сложившейся в украинской армии. По его словам, ВСУ не смогут улучшить положение на передовой, они проигрывают на поле боя.