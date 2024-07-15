Сырский проверит одну из бригад ВСУ из-за больших потерь

Главком ВСУ Сырский проверит 59-ю бригаду из-за сообщений о больших потерях

Фото: Global Look Press

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский организует проверку в 59-й мотопехотной бригаде из-за больших потерь. Об этом сообщил генштаб украинских войск в Telegram-канале.

«Главнокомандующим ВС Украины принято решение о выезде в зону ответственности объединения комплексной рабочей группы во главе с начальником Войсковой службы правопорядка», — заявили в пресс-службе.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Сырского в том, что он якобы согласен на прекращение огня и капитуляцию.

Ранее американский политолог Джон Миршаймер сообщил о «катастрофической ситуации», сложившейся в украинской армии. По его словам, ВСУ не смогут улучшить положение на передовой, они проигрывают на поле боя.

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