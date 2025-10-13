Боец ВСУ Кондратюк: ситуация под Покровском близка к критической

Украинский военнослужащий Роман Кондратюк сообщил, что обстановка под Покровском снова обострилась. За последние дни линия фронта в этом районе существенно изменилась, написал он на своей странице в социальной сети Facebook*.

По его словам, российская армия вернула под контроль Котлиное и Удачное. Кроме того, небольшие группы солдат продвигаются к шахтоуправлению Покровское.

Как сообщил Кондратюк, на юге Красноармейска продолжаются бои. Стороны активно используют артиллерию и беспилотники.

Военный также отметил, что обстановка на фланге у Родинского остается крайне напряженной. По словам военнослужащего, продвижение российской армии на этом участке может привести к оперативному окружению Красноармейска.

Российские войска на территории Харьковской области уничтожили подразделение живой силы из состава третьей бригады ВСУ. На участке фронта Меловое — Хатнее ликвидировали скопления живой силы и техники ВСУ в районах Чугуновки, Двуречанского и Лозового. Также ВС России уничтожили расчет БПЛА, атаковавший Белгородскую область.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена