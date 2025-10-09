Российские войска на территории Харьковской области уничтожили подразделение живой силы из состава третьей бригады ВСУ. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По его данным, на участке фронта Меловое-Хатнее ликвидировали скопления живой силы и техники ВСУ в районах Чугуновки, Двуречанского и Лозового.

«Уничтожено в общей сложности до взвода живой силы из состава третьей отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, один сдался в плен», — заявил собеседник журналистов.

По его словам, выжившие боевики отступили на следующие рубежи обороны.

Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Новогригоровку в Запорожской области. Село расположено на границе с Днепропетровской областью, севернее недавно освобожденного населенного пункта Нововасилевского.