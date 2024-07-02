Майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что российская армия продвигается вперед, каждый день занимая новые территории. На успехи ВС РФ он пожаловался в эфире украинского телеканала «Прямой».

«Если мы посмотрим на карту, то увидим, что каждый день есть какие-то позиции, которые русские занимают. Если мы посмотрим сводки Генштаба, русские продолжают свои атакующие действия», — заявил украинский офицер.

По словам Лапина, со времен взятия Артемовска не было такого интенсивного наступления российских военных. Майор добавил, что украинские боевики противостоят очень серьезному противнику.

Ранее Минобороны России опубликовало видео с рассказом командира штурмовой роты Евгения об освобождении Раздоловки в ДНР. По его словам, это заслуга не только его бойцов, но и разведчиков.

Российские десантники разработали спецплан по скрытому подходу к Раздоловке, взяв под контроль важный перекресток. После этого в дело вступили другие подразделения ВС РФ, включая артиллерию и операторов разведдронов.