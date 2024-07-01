Российские десантники разработали тактику для штурма Раздоловки в ДНР

Минобороны: бойцы ВДВ разработали план скрытого подхода к селу Раздоловка в ДНР

Фото: РИА «Новости»

Российские десантники гвардейского соединения ВДВ разработали специальный план по скрытому подходу к населенному пункту Раздоловка в ДНР. Об этом сообщило РИА «Новости».

Командир штурмовой роты Евгений отметил, что военные взяли под свой контроль важный перекресток, после чего в дело вступили другие подразделения, которые обеспечили продвижение по населенному пункту.

«Мы использовали разные огневые средства, начиная от разведывательных беспилотников со сбросами и заканчивая артиллерией», — раскрыл он детали операции.

Об освобождении села Раздоловка стало известно в конце июня. Его взяли под контроль бойцы группировки войск «Юг», после чего ВС России выступили на более выгодные рубежи на передовой.

Ранее Минобороны показало кадры освобождения Раздоловки на видео. На них можно увидеть, как военные устанавливают российский флаг на одном из административных зданий.

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